Y Ffin Ddigidol: Paratoi’r Gweithlu ar gyfer Heriau Technoleg y Dyfodol

Mae'r Athro Pete Burnap yn arbenigwr mewn Gwyddor Data a Seiberddiogelwch yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd.

Yn ogystal â bod yn un o gyfarwyddwyr a sylfaenwyr Hyb Arloesedd Seiber Cymru, mae gan yr Athro Burnap brofiad helaeth o weithio gyda busnesau Cymru fel rhan o brosiectau ymchwil i helpu i ddatblygu eu seiberddiogelwch a defnyddio technoleg cwmwl i hybu effeithlonrwydd gweithredol.

Mae'n rhannu ei feddyliau ar beth yw’r heriau technoleg mwyaf sy'n wynebu busnesau bach a chanolig yng Nghymru heddiw yn ei farn ef, a sut i'w goresgyn trwy uwchsgilio gweithwyr.

“I fusnesau bach a chanolig, rwy'n aml yn meddwl mai'r brif broblem yw deall yn union sut y gall y technolegau diweddaraf gael effaith gadarnhaol ar eu cwmni. Gall mabwysiadu datblygiadau digidol newydd deimlo'n frawychus, a dydy hi ddim bob amser yn amlwg ble, pryd neu sut y bydd yr elw ar fuddsoddiad yn talu ar ei ganfed. Mae hyn yn arbennig o wir os ydych chi'n sefydliad bach.

Fel rhan o'i rôl gyda Hyb Arloesedd Seiber Cymru (CIH), menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae'r Athro Burnap yn gweithio gyda busnesau i helpu i gynyddu lefel y sgiliau seiberddiogelwch sydd ganddynt. Mae'n esbonio:

“Profiad syml a pherthnasol i lawer o gwmnïau yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw'r newid tuag at weithio hybrid, lle mae angen i weithwyr gael mynediad at ddata'r cwmni o’u cartref fe y gallant weithio’n fwy hyblyg. Mae seiberddiogelwch yn yr ystyr hwn yn golygu sicrhau bod mynediad at wybodaeth yn hawdd ac yn ddiogel.

“Yn y CIH, rydym yn gweithio gyda chwmnïau o bob siâp, maint a lefel o wybodaeth am seiberddiogelwch i'w helpu i wella eu sgiliau a sefydlu proses sydd wedi'i theilwra i'w sefydliad. Ond yr hyn sydd bwysicaf oll yw'r angen i sicrhau bod pawb yn deall gwerth y technolegau hyn a sut i'w defnyddio – dyna lle mae hyfforddi gweithwyr yn dod yn hanfodol.

“Mae angen i arweinwyr busnes sicrhau bod eu staff yn fedrus o ran deall buddion, cyfyngiadau a risgiau technoleg er mwyn sicrhau eu bod yn cadw eu data'n ddiogel, tra hefyd yn gwneud y gorau o'r datblygiadau hyn.”