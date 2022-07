(Scroll down for English)

**DIGWYDDIAD MEWN PERSON**

**BYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI CHYNNAL YN GYMRAEG – NI FYDD CYFIEITHYDD AR GAEL**

Ydych chi yn ferch sydd ar hyn o bryd yn rhedeg busnes neu'n ystyried cychwyn un yn Môn neu Gwynedd? Ymunwch â ni am gyfarfod anffurfiol gydag eraill yn yr un sefyllfa â chi! Cyfle gwych i gwrdd, cael eich ysbrydoli, cael cefnogaeth a rhwydweithio gyda merched gyffelyb.

Byddwn yn cyfarfod ar safle Mon Ar Lwy ar gyfer taith dywys, yn cael sesiwn meddylgarwch gan Hafod Holistics ac wrth gwrs digon o gyfle i sgwrsio!

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal yn Gymraeg gan fod Merched Mentrus yn grŵp rhyngweithio busnes i ferched drwy gyfrwng y Gymraeg. Ymunwch a'r grŵp ar Facebook yma: https://www.facebook.com/groups/449820325890056/

Mae'r sesiwn yma yn cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng yr Hwb Menter, Helo Blod, Cwmni Celyn a Dolen. Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

**IN PERSON EVENT**

**THIS SESSION WILL BE HELD IN WELSH – THERE WILL NOT BE A TRANSLATOR**

Do you currently run a female led business or thinking of starting one in Anglesey or Gwynedd? Join us for an informal meet-up with others in the same situation as you! A great opportunity to meet, be inspired, get support & network with like-minded women.

We will be meeting at Mon Ar Lwy‘s site for a guided tour, mindfulness session from Hafod Holistics and of course plenty of opportunity to chat!

This session will be held in Welsh as Merched Mentrus Môn a Gwynedd is a Welsh language female business networking group. Join the group on Facebook here: https://www.facebook.com/groups/449820325890056/

This session is held in partnership between the Enterprise Hub, Helo Blod, Cwmni Celyn and Dolen. The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.